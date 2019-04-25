Неразлучимые братья (나의 특별한 형제 / INSEPARABLE BROS, 2019)





Жанр: комедия, драма

Режиссер: Юк Сан Хё

В ролях: Син Ха Гюн, Ли Гван Су, Ли Сом и др.

Премьера: 1 мая 2019 года

Ограничение: детям старше 12 лет





Умственно развитый старший брат и развитый физически младший!

В мире бывают и такие братья!





Старший брат Сэ Ха обладает недюжим умом, однако не может сдвинуться и с места без помощи младшего брата Дон Гу. В свою очередь Дон Гу имеет талант гениального пловца, но не может ничего сделать без помощи Сэ Ха. На самом деле у них нет ни капли общей крови, но уже в течение двадцати лет они живут как родные братья.

Однажды пристанище братьев, центр социальной помощи «Дом ответственности» настигает кризис после внезапной кончины его руководителя. Прекращается всякая финансовая помощь, и над братьями нависает угроза расставания.





Чтобы сохранить «Дом ответственности», Сэ Ха нанимает для Дон Гу девушку-инструктора по плаванию, которая подрабатывает в бассейне районной администрации. Сэ Ха и Ми Хён начинают готовить Дон Гу к соревнованиям по плаванию, чтобы привлечь общественное внимание к их проблеме, и в итоге им это удается!





На долю секунды у ребят появилась надежда, что им не придется расставаться, но тут перед ними появляется новая угроза...