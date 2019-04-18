Чи Ён из T-ARA возвращается в кино

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Чи Ён, актриса и участница популярной в десятые годы женской поп-группы T-ARA, возвращается на малый экран 15 апреля стало известно, что Чи Ён утверждена на роль в сериале «Дай мне послушать твою песню» (너의 노래를 들려줘) телеканала KBS 2, где она исполнит роль талантливой скрипачки Ха Ын Чжу. Сериал начнется с «того самого дня», когда происходит загадочное убийство, а главная героиня теряет все воспоминания того дня. Наряду с Чи Ён в сериале снимутся Ким Сэ Чжон, Сон Чэ Рим, Ён У Чжин, сценарий был написан Ким Мин Чжу, а режиссерское кресло занял Ли Чжон Ми. Напомним, в последний раз Пак Чи Ён появлялась на экране в 2014 году с телесериале «Треугольник» (트라이 앵글), поэтому новость об ее возвращении очень обрадовала ее поклонников. Премьера «Дай мне послушать твою песню» состоится в июле 2019 года.