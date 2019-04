Возвращение группы NU’EST состоится 29 апреля

© PLEDIS

Мужская поп-группа NU’EST (участники по имени JR, Арон, Бэк Хо, Мин Хён и Рэн) перед своим возвращением на сцену, которое состоится 29 апреля, внезапно открыла тизерную онлайн-страницу со сказочной атмосферой. 16 апреля музыканты запустили тизерную страницу под заголовком “NU’EST ‘Happily Ever After’ #1 A part of the story” и приступили к полномасштабному возвращению в индустрию. На онлайн-странице, выполненной в черных тонах, имеется надпись «Нажмите, чтобы начать» (Click to Start), и стоит только кликнуть на соответствующую кнопку, то сразу раздается голос: «В некотором царстве, в некотором государстве...». Группа NU’EST сделала релиз нового альбома «И жили они долго и счастливо» (Happily Ever After) 15 апреля, в то время как официальный камбэк запланирован на 29 апреля. Участники соберутся в полном составе впервые за последние три года, что стало приятным сюрпризом для их слушателей.