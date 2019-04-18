Мин Хо SHINee отправился служить Родине

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14 апреля на официальном акаунте в инстаграме группы SHINee появилось несколько снимков с одним из участников группы по имени Мин Хо. На фото музыканту бреют голову, а подписи под фото гласят «сверкающий SHINee», «Мин Хо», «возвращайся живым и здоровым» и т.п. Вместе со снимками в инстаграме было опубликовано письмо, написанное от руки самим Мин Хо, в котором говорилось: «Я приступил к службе 15 апреля. На некоторое время мне придется быть с вами в разлуке. Я дебютировал 25 мая 2008 года и не заметил, как же быстро летит время. С вами у меня связано много счастливых, радостных и особенных моментов, которые я никогда не забуду. Я сохраню в сердце все тепло, которое вы мне подарили, и вернусь обратно в полнейшем здравии! А еще я не буду вас разочаровывать, буду служить исправно и добросовестно!». Чхве Мин Хо приступил к службе в армии 15 апреля в корпусе морской пехоты. Он стал третьим участником SHINee, отправившимся отдавать долг Родине.