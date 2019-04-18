Ю Чжи Тхэ и Ким Хё Чжин стали родителями

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Известный корейский актер Ю Чжи Тхэ и актриса Ким Хё Чжин стали родителями во второй раз. 15 апреля стало известно, что Ким Хё Чжин родила сына в одной из престижных клиник столичного округа Каннам, и на данный момент мама и ребенок чувствуют себя хорошо. Звездная пара считается одной из самых красивых и крепких в корейском шоу-бизнесе. Они познакомились еще в 2003 году на съемках рекламы одного бренда одежды, где оба работали моделями. В 2007 году Ю Чжи Тхэ и Ким Хё Чжин начали романтические отношения, а в 2011 году пара официально оформила отношения. Спустя три года, в 2014 году они стали родителями очаровательного мальчика по имени Су Ин, а теперь и второго сына.