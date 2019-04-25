Актер О Чхан Сок в новом сериале KBS

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Актер О Чхан Сок возвращается на телеэкраны после перерыва. Стало известно, что О Чхан Сок сыграет главную роль в новом сериале телеканала KBS «Солнечный сезон» (태양의 계절). Сценарий к новому проекту был написан писательницей Ли Ын Чжу, а режиссером выступил Ким Вон Ён. «Солнечный сезон» - это история о корейской финансовой корпорации «Янджи Груп» и кровавой борьбе за престол между ее эгоистичными и жадными наследниками, в которой главный герой по имени О Тхэ Ян становится жертвой. Сериал также покажет трагическую историю мести параллельно с романтической линией. «Я хочу, чтобы эта роль стала поворотной точкой в моей актерской карьере. Хочу показать телезрителям солнечный сезон максимально ярко как и само название», - сказал актер в одном из интервью. Премьера сериала состоится в начале июня сразу после окончания сериала «Жена-левша» (왼손잡이 아내).