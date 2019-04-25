Участницы Afterschool отправили подарок Нане

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Актриса и певица Нана выразила благодарность участницам женской поп-группы Afterschool, в которой она начинала свою творческую карьеру. 23 апреля Нана опубликовала в личном аккаунте в инстаграме несколько фотографий, подписав их словами: «Афтэрскул навсегда. Я вас люблю, девочки, спасибо», а также хештегами «съемочная площадка», «убей это», «афтэрскул» и «фургон с кофе». Дело в том, что Нана участвует в съемках остросюжетного сериала телеканала OCN под названием «Убей это» (킬잇), а девушки из группы Afterschool отправили на съемочную площадку целый фургон с баристой, делающий абсолютно бесплатно разные виды кофе. Фургон был украшен лампочками, фотографиями и исписан словами в поддержку любимой Наны и членов съемочной группы.