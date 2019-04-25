Ким Му Ёль и Ма Дон Сок будут показаны в Каннах





В Сети появился главный трейлер к остросюжетному фильму «Гангстер, коп и дьявол» (악인전) режиссера Ли Вон Тхэ. Картина корейского режиссера будет показана в разделе Midnight Screening на 72-м ежегодном Каннском кинофестивале. В фильме «Гангстер, коп и дьявол» актер Ма Дон Сок исполнит роль главаря преступной организации по кличке Босс, на которого нападает серийный маньяк Кей. Чудом выживший Босс становится единственным свидетелем, способным примерно описать маньяка, на что и делает ставку полицейский Чон Тхэ Сок по прозвищу «Бешеный пёс из отдела особо тяжких». Еще вчерашние враги, Босс и полицейский договариваются вместе поймать преступника, продолжающего серию безжалостных убийств. Премьера боевика «Гангстер, коп и дьявол» запланирована на 15 мая 2019 года.