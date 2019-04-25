BLACKPINK на фестивале Coachella

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19 апреля в 20:00 по местному времени корейская поп-группа BLACKPINK выступила на сцене американского фестиваля Coachella, который прошел в калифорнийской долине Коачелла. Официальный канал музыкального феста транслировал онлайн только самые лучшие выступления, в числе которых оказались BLACKPINK. Корейская группа произвела настоящий фурор и получила массу реверансов от именитых мировых звезд, включая Ариану Гранде, Халида и Уилла Смита. Известный журнал Entertainment Tonight написал, что BLACKPINK захватили Коачеллу и провели великолепное выступление в эфире телепередачи «Шоу Джеймса Кордена». Вслед за грандиозной сценой Coachella BLACKPINK будут писать новую историю, в конце апреля и начале мая у девушек запланирован тур по шести городам Соединенных Штатов, где они дадут восемь концертов.