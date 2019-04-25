Межкорейские отношения спустя год после саммита

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27 апреля 2018 года в пограничном пункте Пханмунчжом состоялась встреча президента Республики рея Мун Чжэ Ина и председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына, которые проложили новую дорогу к миру и процветанию. Лидеры двух Корей заявили, что завершат длительный период раскола и конфронтации и откроют эру примирения, превратив Корейский полуостров в безъядерную зону. Мы обсудим, как изменились межкорейские отношения и региональная дипломатия за прошедший год, а нам поможет в этом профессор Чон Дэ Чжин из Института проблем воссоединения Университета Анчжу.