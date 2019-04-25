© Getty Images Bank

Каждый гражданин Северной Кореи на протяжении всей своей жизни пользуется бесплатным медицинским обслуживанием за счёт государства. В стране действует система участковых врачей, которые следят за состоянием здоровья и оказывают медицинскую помощь жителям определённого района. Иными словами, с момента рождения и до самой смерти каждый житель Севера получает бесплатное лечение. Система здравоохранения в КНДР была скопирована с существовавшей в СССР. Однако с 90-х годов эта система работает лишь частично из-за экономических трудностей. В медицинских учреждениях не хватает основных медикаментов и оборудования. Трудности в экономике привели к росту числа инфекционных заболеваний. ситуации в северокорейском здравоохранении расскажет профессор Ли Ми Гён из Института образования в сфере воссоединения.