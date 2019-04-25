Изменения во внешнеполитическом аппарате КНДР могут оказать влияние на диалог с США

В настоящий момент внимание всего мира сосредоточено на саммите КНДР и России во Владивостоке. Но помимо этого интерес вызывает и другой вопрос, а именно изменения во внешнеполитических кругах Севера, участвовавших в контактах с США. В первую очередь, отмечается отсутствие в списке делегации, сопровождающей Ким Чон Ына, заместителя председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоля. Ранее сообщалось о том, что на посту главы отдела Единого фронта ЦК ТПК его заменил другой человек. До этого из виду исчез спецпредставитель госсовета КНДР по американским вопросам Ким Хёк Чхоль, который участвовал в рабочих переговорах по подготовке саммита КНДР и США в Ханое.





Ким Ён Чхоль отвечал за северокорейско-американские переговоры, поддерживая контакты с госсекретарём США Майклом Помпео. Он дважды встречался с американским президентом Дональдом Трампом. В конце мая прошлого года, когда над первым саммитом КНДР и США нависла угроза срыва, Ким Ён Чхоль передал Трампу послание Ким Чон Ына. В январе этого года он встретился с Трампом в Белом доме, обсудив вопросы подготовки саммита в Ханое. Его замена, по мнению экспертов, может быть частью мер, связанных с безрезультатностью ханойского саммита. После встречи во Вьетнаме Пхеньян продолжительное время сохранял молчание. Высказывались предположения, что это может быть связано с пересмотром стратегии диалога и реструктуризацией аппарата, отвечавшего за контакты с США. В подтверждение этого можно отметить исчезновение из поля зрения спецпредставителя госсовета КНДР по американским вопросам Ким Хёк Чхоля и быстрое продвижение Чхве Сон Хи до должности первого заместителя главы МИД КНДР и члена Госсовета. Она сопровождает Ким Чон Ына в ходе нынешнего визита в Россию. Таким образом, высказываются предположения о том, что она впоследствии может стать новым партнёром по переговорам с Майклом Помпео. Между тем, неизвестно получит ли новый глава Единого фронта ЦК ТПК Чан Гым Чхоль полномочия по курированию переговоров с США.





В настоящий момент трудно делать конкретные выводы, в том числе и о том, завершено ли формирование команды, которая займётся переговорами с США. В Госдепе заявили о намерении продолжать конструктивный диалог с КНДР. Известно, что в Вашингтоне не обходилось без недовольства относительно заместителя председателя ЦК ТПК Ким Ён Чхоля. Таким образом, его замена может быть положительным сигналом для США. Изменение состава рабочей команды по переговорам Пхеньяна и Вашингтона имеет большое значение для дальнейших перспектив в диалоге, учитывая вероятность повышения его гибкости.



