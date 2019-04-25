В ДМЗ появятся «Тропы мира»

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Правительство Республики Корея утвердило название туристических маршрутов внутри демилитаризованной зоны, которые теперь будут официально называться «Тропы мира в ДМЗ». Об этом стало известно 24 апреля. Поэтапное открытие маршрутов начнётся 27 апреля. Первым будет открыт маршрут, проходящий по территории уезда Косон-гун провинции Канвондо. Его пешеходная часть составляет около трёх километров, а автомобильная – чуть более пяти километров. Из всех трёх маршрутов он является наиболее безопасным, так как не предполагает вход в ДМЗ. Кроме того, расстояние до северокорейской зоны ответственности там составляет минимум 1 километр 600 метров, что превышает эффективную дальность стрельбы из винтовки. Два других маршрута планируется открыть на участках ДМЗ в уезде Чхольвон-гун провинции Канвондо и в городе Пхачжу провинции Кёнгидо.

При открытии подобных маршрутов очень важно обеспечить безопасность туристов в напряжённой с военной точки зрения зоне. Даже неумышленные действия, способные нанести вред человеку, могут повлечь за собой серьёзные последствия.

Пешеходный маршрут проходит вдоль побережья, и по нему будут дважды в день проводиться экскурсии для групп по 20 человек. Автомобильный маршрут также будет открыт дважды в день, принимая по 80 человек. Таким образом, общий экскурсионный поток составит 200 человек в день. В течение пробного периода «Тропа мира» будет работать шесть раз в неделю. Все туристы должны будут надевать гражданские бронежилеты и каски, а передвижение будет осуществляться лишь в сопровождении военнослужащих. Туристам запрещено отклоняться от установленного маршрута. Помимо соображений безопасности, это вызвано необходимостью охраны окружающей среды. Чтобы свести к минимуму человеческое вмешательство в экологию региона для реализации проекта «Троп мира в ДМЗ» решено использовать уже существующие дороги и проходы.

Командование вооружённых сил ООН завершило проверку маршрута на предмет безопасности и одобрило допуск к нему гражданских лиц. Правительство надеется, что создание экскурсионных маршрутов поможет снизить военную напряжённость в регионе, а сами тропы станут символом мира для жителей всей планеты. В будущем планируется создание более длинного экскурсионного маршрута, который позволит пройти вдоль всей ДМЗ с запада на восток. В планах также создание «Парка мира в ДМЗ».