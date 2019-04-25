Визит президента РК в Центральную Азию

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23 апреля президент Республики Корея Мун Чжэ Ин вернулся из восьмидневной поездки по странам Центральной Азии. Он встретился с главами Туркменистана, Узбекистана и Казахстана, обсудив с ними наиболее важные вопросы, направленные на развитие двустороннего сотрудничества.

Первым в программе поездки президента был Туркменистан. Мун Чжэ Ин посетил крупнейший в Центральной Азии газохимический комплекс в посёлке Киянлы, построенный с участием южнокорейских компаний. В ходе южнокорейско-узбекистанского саммита главы государств договорились развивать особые отношения стратегического партнёрства с учётом того, что Узбекистан будет считаться основным пунктом Центральной Азии в рамках «новой северной политики» Сеула. С главой Казахстана Мун Чжэ Ин обсудил новую масштабную программу сотрудничества «Свежий ветер», которая предполагает различные виды взаимодействия в области инфраструктуры, энергии, интернет-технологий, сельского хозяйства, здравоохранения.

По словам представителя администрации президента, в ходе состоявшейся поездки глава государства обсудил со своими коллегами в общей сложности 24 проекта на сумму 13 млрд долларов, увеличив тем самым возможность выхода южнокорейских компаний на рынки стран Центральной Азии. В ходе визита в Казахстан Мун Чжэ Ин принял участие в церемонии передачи останков корейских борцов за независимость Ке Бон У и Хван Ун Чжона, выразив почтение и уважение всем этническим корейцам, проживающим на территории стран бывшего СССР.

В ходе встреч с главами трёх государств Мун Чжэ Ин высказался о необходимости ядерного разоружения Корейского полуострова как факторе, обязательном для установления мира и безопасности в регионе и активизации экономического сотрудничества. На встрече с этническими корейцами Казахстана президент назвал эту страну идеальным примером ядерного разоружения. Глава государства проявил интерес к казахстанской модели разоружения, которая предполагала выделение средств на демонтаж ядерного оборудования.