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25 апреля во Владивостоке, на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском, прошли переговоры председателя госсовета КНДР Ким Чон Ына и президента России Владимира Путина. Обсуждались вопросы развития двусторонних отношений, регионального сотрудничества и денуклеаризации Корейского полуострова. Общение двух лидеров продолжались около пяти часов, включая личную встречу, переговоры в расширенном составе и торжественный банкет.

В ходе саммита лидер КНДР высоко оценил северокорейско-российские отношения, сравнив их с кровным братством. Ким Чон Ын также выразил намерение вывести двусторонние отношения на новый, более высокий уровень развития. Помимо этого, он заявил, что безопасность и мир на Корейском полуострове полностью зависят от дальнейших действий США. Владимир Путин, в свою очередь, сделал акцент на необходимости мирного разрешения северокорейских проблем и выразил готовность к активному участию в процессе. В ходе встречи с журналистами Владимир Путин отметил необходимость предоставить Пхеньяну международные гарантии безопасности в рамках усилий по денуклеаризации и установлению прочного мира на Корейском полуострове. Он не исключил, что такие гарантии могут быть предоставлены на шестисторонних переговорах.

Как и ожидалось, встреча лидеров КНДР и России прошла успешно: Ким Чон Ын заручился поддержкой Москвы. В свою очередь, российская сторона укрепила позиции в регионе, став активным участником процесса денуклеаризации Корейского полуострова.

Дальнейший план развития событий пока не ясен. США, чей главный инструмент давления на КНДР – санкции, не устраивает формат шестисторонних переговоров. Однако при активном участии России международные санкции могут ослабнуть. диалог между Пхеньяном и Вашингтоном может ещё больше замедлиться.