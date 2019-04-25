Факторы сближения КНДР и России

Встреча во Владивостоке председателя Госсовета КНДР Ким Чон Ына и президента РФ Владимира Путина, прошедшая 25 апреля, стала показателем близких отношений КНДР и России. В этой связи ожидается, что переговоры по денуклеаризации Севера приобретут ещё более сложный характер, учитывая усиление сотрудничества КНДР с Россией и Китаем. Во Владивостоке главы двух стран высоко оценили уровень отношений. Владимир Путин подчеркнул важность решения северокорейской ядерной проблемы мирным путём. Внимание привлекли слова Путина по поводу гарантий безопасности северокорейского режима и необходимости возобновления шестисторонних переговоров. Ким Чон Ын, между тем, сравнил отношения между двумя странами с «кровным братством». Помимо этого, он заявил, что безопасность и мир на Корейском полуострове полностью зависят от дальнейших действий США. Комментируя итоги саммита КНДР и России, в госдепартаменте США отметили, что полная, необратимая и подконтрольная денуклеаризация Севера является единой целью мирового сообщества. Кроме того, выражена готовность продолжать тесное сотрудничество по этому вопросу с партнёрами и союзниками.





Сближение КНДР и России порождает опасения по поводу ослабления санкционного режима, возглавляемого США. Россия поддерживает Север, выступая за поэтапное смягчение санкций параллельно с решением ядерной проблемы. Между тем, вероятность того, что Москва будет предпринимать какие-либо грубые действия по нарушению санкционного режима крайне мала, учитывая статус России в качестве постоянного члена СБ ООН. Однако возможны некоторые шаги по ослаблению санкционного давления. Поэтому характер дальнейшего диалога по КНДР может стать чуть более сложным. В этой связи высказываются опасения о возможности продолжения застоя в переговорном процессе.





Сеул демонстрирует готовность к развитию разносторонних контактов в решении северокорейской ядерной проблемы. 25 апреля президент РК Мун Чжэ Ин встретился с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Незадолго до этого Патрушев встретился с начальником управления национальной безопасности администрации президента РК Чон Ый Ёном. Кроме того, недавно на встрече с руководством союза новостных агентств Asia News Network Мун Чжэ Ин заявил, что в ближайшее время намерен провести саммит с северокорейским лидером Ким Чон Ыном, направив усилия на возобновление диалога между КНДР и США. Между тем, в МИД РК выразили отрицательное отношение к шестистороннему формату переговоров по северокорейской ядерной проблеме, озвученному в ходе саммита КНДР и России. Представитель ведомства заявил, что в настоящий момент в процессе налаживания мира на Корейском полуострове приоритетным является формат диалога «Top Down». Напомним, что он подразумевает принятие решений на уровне глав государств и их последующее исполнение на рабочем уровне. В шестисторонних переговорах участвовали представители двух Корей, США, КНР, России и Японии. Они проходили с 2003 по 2008 год. В Вашингтоне такой формат сочли несостоятельным, отдав предпочтение прямому диалогу между США и КНДР.



