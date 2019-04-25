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Золотая моя жизнь (6) 좋은 아침이에요

#Говорим как герои сериалов l 2019-04-28

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

좋은 아침이에요

[Чоын ачхим-иэё] 

Доброе утро.


Грамматика

좋은 – прилагательно, которое можно перевести как «хороший, добрый». 아침 – существительное «утро». Плюс связка –이다 в форме вежливой стили речи 이에요. Все вместе 좋은 아침이에요 – доброе утро. 


좋은 아침이에요. 식사는 하셨어요?

- Доброе утро. Вы завтракали?


좋은 아침이에요. 오늘 좋아 보이세요. 

- Доброе утро. Хорошо сегодня выглядите. 


좋은 아침이에요. 좋은 하루되세요.

- Доброе утро. Хорошего дня.


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