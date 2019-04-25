Золотая моя жизнь (6) 좋은 아침이에요

Samsung Electronics вложит 115 млрд долларов в сферу системных полупроводников
2019-04-25 11:01:10
#Говорим как герои сериалов l 2019-04-28
Фраза недели
좋은 아침이에요
[Чоын ачхим-иэё]
Доброе утро.
Грамматика
좋은 – прилагательно, которое можно перевести как «хороший, добрый». 아침 – существительное «утро». Плюс связка –이다 в форме вежливой стили речи 이에요. Все вместе 좋은 아침이에요 – доброе утро.
좋은 아침이에요. 식사는 하셨어요?
- Доброе утро. Вы завтракали?
좋은 아침이에요. 오늘 좋아 보이세요.
- Доброе утро. Хорошо сегодня выглядите.
좋은 아침이에요. 좋은 하루되세요.
- Доброе утро. Хорошего дня.
2019-04-25 11:01:10
2019-04-25 14:41:05
2019-04-25