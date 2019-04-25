Золотая моя жизнь (6) 좋은 아침이에요

Фраза недели

좋은 아침이에요

[Чоын ачхим-иэё]

Доброе утро.





Грамматика

좋은 – прилагательно, которое можно перевести как «хороший, добрый». 아침 – существительное «утро». Плюс связка –이다 в форме вежливой стили речи 이에요. Все вместе 좋은 아침이에요 – доброе утро.





좋은 아침이에요. 식사는 하셨어요?

- Доброе утро. Вы завтракали?





좋은 아침이에요. 오늘 좋아 보이세요.

- Доброе утро. Хорошо сегодня выглядите.





좋은 아침이에요. 좋은 하루되세요.

- Доброе утро. Хорошего дня.



