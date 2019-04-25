Джон Болтон: «Для США шестисторонний формат переговоров нежелателен»

По словам советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, США отрицательно относятся к идее возобновления шестисторонних переговоров. Можно выделить две основные причины такой позиции. Во-первых, в прошлом такой формат уже потерпел неудачу, и, во-вторых, для США нежелательно увеличение количества игроков за столом переговоров. Шестисторонние переговоры для урегулирования северокорейского ядерного кризиса включали две Кореи, Соединённые Штаты, Китай, Россию и Японию и представляли собой альтернативу расторгнутому в 2002 году Женевскому соглашению, согласно которому КНДР в обмен на замораживание ядерной программы было обещано строительство двух легководных ядерных реакторов и предоставление топливного мазута. Переговоры продолжались с середины 2003 года по конец 2008 года. Первая встреча состоялась в Пекине 27 августа 2003 года.





Главными результатами шестисторонних переговоров можно считать Совместное заявление от 19 сентября 2005 года и последовавшие за ним соглашения от 13 февраля и 3 октября 2007 года. Соглашение от 13 февраля 2007 года, подписанное в ходе третьего этапа пятого раунда шестисторонних переговоров, включало в себя план реализации положений Совместного заявления от 19 сентября, а подписанное в том же году соглашение от 3 октября предусматривало конкретные меры по исполнению условий соглашения от 13 февраля. Согласно ему, СК должна была до конца года закрыть и вывести из строя ядерные объекты и раскрыть все свои ядерные программы. В обмен на это остальные пять стран должны были предоставить КНДР экономическую и энергетическую поддержку, в том числе осуществлять поставки топливного мазута. США также обещали исключить КНДР из списка «стран-спонсоров терроризма» и снять ограничения, налагаемые законом «О торговле с враждебными США государствами». Однако Север не выполнил своих обязательств. Таким образом, шестисторонние переговоры зашли в тупик и завершились последним совещанием представителей в декабре 2008 года.





Ввиду наличия подобного прецедента Соединенные Штаты не поддерживают многосторонний формат диалога. Шестисторонние переговоры в конечном итоге были сорваны из-за нарушения условий со стороны СК. Кроме того, шестисторонние переговоры были ориентированы на поэтапное решение. США же, указывая на провал такого подхода в многостороннем формате, не намерены возвращаться к нему, нацелившись на непосредственный диалог с КНДР, выбрав при этом радикальный подход «Top Down». Неясно, хочет ли сам Пхеньян возвращения к шестисторонним переговорам, поскольку для КНДР увеличение числа игроков также может быть обременительно. Однако в случае, если переговоры с США перерастут в длительное противостояние, КНДР понадобится сильный союзник. При таком раскладе предложение России о возобновлении шестисторонних переговоров может стать инструментом давления на США. Для Севера же это представляет собой двойную выгоду.



