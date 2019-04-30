Howlpot – Товары для домашних питомцев

©HOWLPOT

Настало время знакомства с южнокорейскими компаниями, на которых держится отечественная экономика. Сегодня мы продолжим знакомиться с участниками выставки трендов домашнего интерьера и сопутствующих составляющих - Seoul Living Design Fair, которая проходила с 3 по 7 апреля в столичном выставочном центре COEX. На очереди компания Howlpot, которая успешно работает на рынке товаров для домашних питомцев. С подробностями – её президент г-н Ан Чжун Гын.





Все думают, зачем отдельно ходить на выставки для домашних животных и для людей? Мы предлагаем дизайнерский подход к продукции для домашних животных на том же уровне, что и для человека. Это наша философия. Я думаю, что продукция для людей и домашних питомцев, по сути, особо не отличается. По моему мнению, продукция данного сегмента должна быть в гармонии с окружающим, то есть с хозяином питомца, с пространством вокруг и другими факторами. Мы приняли участие в выставке Seoul Living Design Fair, чтобы выделить свой особенный оттенок в позиционировании бренда.





Компания Howlpot привлекла большое внимание участников выставки Seoul Living Design Fair . Это связано с тем, что в мероприятии, посвящённом новейшим трендам бытового дизайна, приняла участие компания, работающая с продукцией для домашних животных. В Howlpot считают, что в товарах данного сегмента также должна быть заложена дизайнерская ценность. Компанию основали дизайнеры Ан Чжун Гын и Им Дон Рюль, которые ранее работали в Samsung Electronics.





Мы занимались дизайном. В Samsung Electronics мы работали с телевизорами и колонками. У дизайнера большое количество областей, в которых он может найти себе применение. Мы же обратили своё внимание на рынок товаров для домашних питомцев. На тот момент эта сфера не была развита. Но мы видели в этом большие возможности, что и послужило стимулом начать работу в данной области.





Основатели Howlpot окончили университет Хоник по специальности «дизайн», затем работали в Samsung Electronics. Там они занимались дизайном новейших девайсов. В 2015 году они создали компанию, решив попробовать себя в собственном деле. Howl - это звук, издаваемый животными, а pot означает тарелка. Таким образом, Howlpot - это отражение стремления «реализовать все потребности домашних животных на одной тарелке». Впервые компания показала свою продукцию в 2015 году на крупнейшей профильной выставке K-PET FAIR. За три дня после выхода продукции на рынок продажи составили 13 тыс. долларов. Howlpot сумела завоевать доверие потребителей, показав практичный дизайн, который не только красив, но и очень комфортен для питомцев.





©HOWLPOT

В нашей компании налажен процесс постоянной доработки продукции. Продукт, созданный нами, отдаётся на испытания непосредственно питомцам, проводится проверка качества и эффективности, собираются отзывы наших экспертов. Такая система - наше оружие. Штатные эксперты постоянно занимаются поиском контентов, которые могут быть востребованы питомцами. К примеру, мы создали игрушку в виде лапши быстрого приготовления рамён. В ней мы отразили любовь некоторых домашних животных к шнуркам и другим вьющимся верёвкам. Внутрь можно поместить еду. Таким образом, животные могут играть и снимать стресс.





Дизайнерские идеи Howlpot появляются не просто из головы. В их основе лежат результаты наблюдений за привычками и поведением домашних животных, а также анализа мнения экспертов. Основатели компании применили свой опыт создания удобных вещей для людей в отношении продукции для братьев наших меньших. Одной из наиболее представительных разработок Howlpot является домик для собак. В нём отражены привычки животного. К примеру, собаки любят безопасное место, в котором можно закопаться поглубже, из которого одновременно обеспечен хороший обзор. Поэтому Домик Howlpot выполнен в виде некоего конуса. Кроме того, продукция Howlpot создаётся с учётом интерьера жилья человека. В 2016 году компания получила почётную награду Red Dot Design Award за этот домик Hawley. Продажи компании ежегодно фиксируют рост в 100-150%. В одном известном отеле Howlpot имеет даже свой центр по уходу за питомцами. Её продукция продаётся в круглосуточных магазинах и экспортируется в 12 стран. Покупая что-то для себя, люди уделяют внимание бренду, даже при покупке какой-либо мелочи. Но что касается товаров для домашних питомцев, то нет такого бренда, который сразу бы всплывал в голове. Howlpot поставила своей целью стать такой компанией, которая будет первой приходить на ум, когда речь заходит о домашних животных. С этой целью Howlpot прилагает все усилия для поддержания высокого качества продукции и дизайнерской ценности в каждом продукте.