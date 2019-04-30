Республика Корея, санкции США и иранская нефть

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Администрация США решила не продлевать меры по выведению ряда стран из-под нефтяных санкций против Ирана, чтобы усилить давление на Тегеран. Таким образом, со второго мая восемь стран, в том числе Республика Корея, не смогут закупать иранскую нефть. Нам поможет разобраться в данной ситуации директор Института глобальной экономики г-н Ким Дэ Хо.





Решение США связано с иранской программой ядерного оружия. При администрации Барака Обамы Вашингтон и Тегеран договорились снять с Ирана экономические санкции в случае, если местные власти откажутся от программы развития ядерного оружия. Однако после прихода к власти в США Дональда Трампа стали говорить о том, что Иран не выполняет договорённостей, создавая лишь видимость денуклеаризации. Кроме того, указывается, что администрация Барака Обамы не подготовила системной и законодательной базы, которая могла бы вынудить Тегеран отказаться от ядерной программы. Поэтому Ирану было предложено провести новые переговоры, на, что в Тегеране отреагировали отрицательно. В итоге, в ноябре прошлого года Дональд Трамп решил ввести санкции против всех стран, закупающих нефть у Ирана. Это демонстрирует жёсткую готовность США решить ядерную проблему Ирана.





В мае прошлого года США вышли из соглашения с Ираном по ядерной программе и в ноябре ввели запрет на закупку иранской нефти. Исключение сроком на 80 дней было сделано для восьми стран, в числе которых Республика Корея. В Тегеране продолжали выступать против таких действий. В итоге 22 апреля госсекретарь США Майкл Помпео поставил точку на вышеуказанных мерах исключения. Было выпущено предупреждение о том, что даже союзники США окажутся под санкциями в случае сотрудничества с Ираном.





В отличие от других стран, Республика Корея 100% необходимой ей нефти ввозит из-за рубежа. Углеводороды жизненно необходимы для страны. При этом иранская нефть хорошо подходит для южнокорейской промышленности. Иран больше других производит именно те виды углеводородов, которые нужны Республике Корея. Кроме того, Сеул и Тегеран сотрудничают в сфере строительства. Хорошо развита система оплаты нефтью за услуги южнокорейских строительных компаний. В США прекрасно знают об этом. Поэтому в Сеуле считали, что Вашингтон пойдёт на уступки ради своего союзника, и в этом направлении принималось немало внешнеполитических усилий.





Южнокорейский МИД обещает приложить максимум усилий для донесения до Вашингтона позиции Сеула по запрету на ввоз иранской нефти. Однако шансов на то, что США изменят свою позицию, практически нет. В этой связи неизбежен серьёзный удар по южнокорейским компаниям.





Сегодня мировой рынок нефти перенасыщен, и мы можем быстро найти других поставщиков. В этой связи не стоит ожидать, что меры США приведут к краху южнокорейской экономики или непоправимому ущербу для промышленности. Однако в процессе перехода на другие источники нефти возможно увеличение закупочных цен. Кроме того, в большинстве случаев операции, связанные с нефтью, проводятся по схеме торговли фьючерсами. Это может вызвать дополнительные расходы для тех, кто не подготовился к резкой смене источника нефти. Меры США также могут оказать отрицательное влияние на сотрудничество Республики Корея и Ирана в строительной сфере, расчёты в которой проводятся нефтью.





Южнокорейское правительство постепенно сокращало закупки иранской нефти. Поэтому отмена временных мер по выведению Республики Корея и других стран из-под антииранских санкций США вряд ли приведёт к серьёзному кризису с обеспечением страны углеводородами. Сегодня на Иран приходится лишь 5,2% южнокорейского импорта нефти. В 2017 году данный показатель составлял 13,2%. Проблема в нефтеперерабатывающих компаниях, которые ввозят иранский газовый конденсат, который отличается низкой стоимостью и высоким содержанием нафты. То есть, в случае замены иранского конденсата другим неизбежно снижение производительности и доходности. Есть и положительные моменты. Они, в частности, касаются ожиданий улучшения ситуации с судостроительными и металлургическими компаниями в связи с возможным ростом стоимости нефти. Когда цены на углеводороды в мире превышали 100 долларов за баррель, они получали большие заказы. Как только цены пошли вниз, ухудшились показатели производителей судов и стали. То есть, для них рост цен на нефть в связи с мерами США благоприятен, чего не скажешь о мировой экономике. Иран в ответ на давление США пригрозил закрытием Ормузского пролива, через который экспортируют свою нефть крупнейшие производители углеводородов на Ближнем Востоке, в том числе, Саудовская Аравия и Кувейт. На этот водный путь приходится треть всех мировых перевозок нефти. Поэтому, если Иран на этот раз всё-таки исполнит свои угрозы, мировые цены на нефть могут вырасти до двухсот долларов за баррель. Поэтому следует активно работать над расширением источников нефти.





Одной из стратегий США является продажа своей нефти. Этому способствует запрет на закупку нефти из Ирана. Республика Корея с прошлого года наращивает импорт американских углеводородов. Ввоз этого товара из США сегодня превышает показатель Ирана. Учитывая возможность споров с Вашингтоном по поводу высокого профицита Республики Корея в торговле с США, увеличение импорта американской нефти является неплохим вариантом. Мы долгое время были слишком зависимы от поставок нефти из стран Ближнего Востока. Возможно, диверсификация каналов закупки нефти является не только способом выйти из нынешней ситуации вокруг Ирана, но и необходимостью ради будущего отечественной экономики.