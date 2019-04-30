Ряд законопроектов об избирательной и правоохранительной системе будут рассмотрены в ускоренном режиме

29 и 30 апреля в специальных парламентских комитетах по реформированию судебной власти и по политическим реформам соответственно приняли решение внести проекты поправок в закон о деятельности прокуратуры, в уголовно-процессуальный кодекс и в закон о выборах должностных лиц в категорию объектов ускоренного рассмотрения. Таким образом, они должны быть утверждены Национальным собранием в течение 330 дней. После истечения этого срока они автоматически представляются на голосование в ходе пленарного заседания. Суть проекта поправок в закон о выборах должностных лиц состоит в введении взаимосвязанной представительной системы распределения парламентских мест в соответствии с уровнем поддержки политических партий. Согласно этой системе общее количество мест в Национальном собрании сохраняется на прежнем уровне в 300 мандатов. Однако количество депутатов от одномандатных округов будет сокращено с 253 до 225, а парламентариев по партийным спискам - увеличено с 47 до 75.





В случае, если число избранных кандидатов от каждого округа меньше числа разрешённых мандатов от партии, оставшееся количество мест планируется восполнить за счёт двухэтапного процесса отбора депутатов по партийным спискам. На первом этапе 75 депутатских мест по партийным спискам обеспечиваются по 50-процентной пропорциональной системе с учётом голосов избирателей по всем избирательным округам. На втором этапе недостающее число парламентариев по партийным спискам будет восполнено по распределению между политическими партиями, пропорциональному количеству голосов избирателей. К примеру, если одна политическая партия наберёт 40% голосов по всей стране и 110 кандидатов в депутаты от одномандатных округов одержат победу, то у партии не будет хватать 10 мест. Так как 40% из 300 мандатов это 120 мест. Тогда партия может дополнить 5 мест – 50% из 10 недостающих мест путём включения депутатов по партийным спискам. Если таким способом все партии обеспечат дополнительно 30 мест, то в общей квоте на 75 мандатов по партийным спискам появится нехватка в 45 мест. Она будет восполнена по взаимосвязанной представительной системе распределения парламентских мест в соответствии с уровнем поддержки политической партии. То есть, партия, набравшая 40% голосов, может получить ещё 18 мест. В итоге у партии будет 133 мандата.





Проекты поправок в закон о деятельности прокуратуры, в уголовно-процессуальный кодекс предусматривают учреждение следственного органа по вопросам коррупции с участием высокопоставленных чиновников. Его цель заключается в предотвращении случаев злоупотребления властью со стороны прокуратуры и в ужесточении борьбы с коррупцией среди высокопоставленных госслужащих. К числу высокопоставленных чиновников относятся около 6 тыс. человек, в том числе президент Республики Корея, депутаты Национального собрания, судьи и военные офицеры высокого ранга.











