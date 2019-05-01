Президент РК обещает поддержку отрасли системных полупроводников





30 апреля президент РК Мун Чжэ Ин впервые с момента своего вступления в должность главы государства посетил завод компании Samsung Electronics по производству полупроводников в городе Хвасон провинции Кёнгидо. В ходе выступления на церемонии объявления «Видения развития отрасли системных полупроводников» Мун Чжэ Ин рассказал о направлениях работы по превращению Республики Корея в «мировую державу по производству всех видов полупроводников». Полупроводники в основном делятся на два типа – полупроводниковая память и системный полупроводник. Как понятно из названий, первый тип нацелен на хранение памяти, а второй на осуществление процессов анализа и вычислений, обработку данных. На мировом рынке полупроводниковой памяти доминируют южнокорейские компании, такие как Samsung Electronics и SK Hynix. А рынок системных полупроводников поделён такими компаниями, как Intel, Texas Instruments и другие.





Полупроводниковая память является флагманским продуктом южнокорейского экспорта. На мировом рынке в прошлом году был зафиксирован небывалый рост спроса на этот продукт, однако, в нынешнем году отмечается спад. В результате в первом квартале текущего года так называемый индекс объёма экспорта упал на 12% по сравнению с четвёртым кварталом прошлого года. В этой связи в первом квартале доходы южнокорейских профильных компаний сократились. Объём продаж Samsung Electronics сократился на 30%, а операционная прибыль на 64% в годовом исчислении. Спад отмечен и в SK Hynix.





У производителей системных полупроводников ситуация иная. За аналогичный период объём продаж Intel остался на уровне прошлого года, составив 16,1 млрд долларов, а операционная прибыль сократилась лишь на 7% до 4,2 млрд долларов. Во втором квартале 2017 года Samsung Electronics впервые заняла первое место в мире по объёму продаж полупроводников, обогнав Intel. Однако в четвертом квартале прошлого года она вновь опустилась на второе место. По операционной прибыли Samsung Electronics оставила Intel позади с первого квартала 2017 года по четвёртый квартал прошлого года, затем в первом квартале 2019 года компания вновь была вытеснена Intel на второе место. Это связано с тем, что системные полупроводники гораздо меньше подвергаются влиянию волатильности рынка, чем сектор памяти. Вот почему в последнее время Samsung Electronics и SK Hynix сообщают о намерении развивать бизнес в этом направлении. 24 апреля Samsung Electronics объявила план «Видение развития отрасли полупроводников 2030 года». Он предусматривает инвестиции в размере 113 млрд 967 млн долларов к 2030 году на НИОКР и наращивание производственных мощностей в области системных полупроводников. SK Hynix также принимает активные меры, учредив профильное подразделение. Подобная стратегия совпадает с вышеуказанным видением президента РК Мун Чжэ Ина.



