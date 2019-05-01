Актёры Ли Мин Хо и Чи Чан Ук вернулись из армии!

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На днях популярные актёры Ли Мин Хо и Чи Чан Ук завершили военную службу. Первым среди них вернулся Ли Мин Хо. Напомню, что он ушёл в армию в мае 2017 года. Срок его обязательной военной службы завершился 25 апреля 2019 года. У выхода актёра встретили более 200 поклонников из разных стран. А актёр Чи Чан Ук завершил свою военную службу 27 апреля. Его также поприветствовала большая толпа фанатов и журналистов. После небольшого интервью, поблагодарив всех пришедших, актёр пообещал в скором будущем вернуться на экраны с новой работой. Известно, что он остановил свой выбор на роли в сериале «Прошу, растопи меня» (날 녹여줘) кабельного телеканала 'tvN'. Драму планируют показать во второй половине 2019 года, но точная дата выхода первой серии пока неизвестна. Подробнее обо всём этом мы расскажем в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 1 мая.