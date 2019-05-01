Рассказ «Говорящий камень» писателя Мун Сун Тхэ

ⓒ Getty Images Bank

Отец главного героя служил батраком в доме заместителя правителя волости и всегда считался самым большим и сильным мужчиной в округе. Мальчик и его отец жили в сарае недалеко от главных ворот дома хозяина. В детстве герой хотел походить на своего отца и мечтал тоже стать батраком. Но отец настрого запретил ему мечтать о таком будущем. Он говорил, что нужно обязательно вырваться в город, даже если придется там попрошайничать. Из-за угроз отца мальчик страшно боялся исполнения десяти лет, но время прошло неожиданно быстро. В год, когда герою как раз исполнилось десять, перед деревней стали ездить танки. Поговаривали, что началась война...









В ту ночь заместителя правителя волости вместе с его отцом и правителем деревни Вольгонни вытащили из ямы, которую они вырыли в бамбуковом лесу для укрытия, и увели в дубовую рощу, где они были убиты бамбуковыми копьями. Ночью жители деревни слышали душераздирающие крики, доносившиеся из дубовой рощи.

Отец вернулся поникший лишь под утро без своего копья, бессильно плюхнулся на клумбу гребенчатых целозий рядом с навозной кучей и громко закричал, ударив обеими ногами землю. Я спрашивал, кто убил пожилого хозяина и его престарелого отца, но вместо ответа отец лишь с измученным лицом напряженно покачивал головой.





그 날 밤에 대밭에 굴을 파고 숨어 있었던 부면장 부자와 월곡리 이장이

까치산 참나무 숲에 끌려가 대창에 죽음을 당했다.

마을 사람들은 한밤중에 참나무숲에서 들려오는 하늘을 찢어발기는 듯한 비명소리를 들었다.





새벽녘에야 대창을 들지 않고

휘주근하게 기운이 빠져 돌아온 아버지는

두엄자리 옆 닭의 벼슬 모양으로 빨간 맨드라미 꽃밭 위에

털썩 주저앉더니 두 발로 땅을 찍어 차며 통곡을 했다.

나는 아버지에게 부면장 어른과 그의 늙은 아버지를 누가 죽였느냐고 물어봤지만

아버지는 대답 대신 괴로운 얼굴로 격렬하게 고개를 가로저을 뿐이었다.









#Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

События рассматриваются в произведении с точки зрения простого народа. В годы Корейской войны идеологическое противостояние достигло небывалого пика. Больше всего страдали простые, чистые люди, которые ничего не знали об идее. Чтобы спасти семью, люди подставляли других, обвиняли соседей. В те трагичные времена это был способ выживания.









Писатель Мун Сун Тхэ родился в 1941 году в уезде Тамян-гун провинции Чолла-Намдо. В 1974 году его дебютное произведение «Улыбка Пэкче» было отмечено премией журнала «Корейская литература». В 2010 году писатель стал лауреатом VII литературной премии им. Чхэ Ман Сика.