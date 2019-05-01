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Деньги

#Пять минут о кино l 2019-04-23

Сеул сегодня


"Деньги" - остросюжетный фильм, раскрывающий перед зрителем острую проблему легких денег и последствий, к которым они могут привести. Молодой специалист устраивается на работу на биржу, но в первый же день совершает ошибку. С ним связывается загадочный черный брокер, который предлагает ему сделку: провести небольшую операцию и получить за это легкие комиссионные. Но жажда легкой наживы в итоге играет с ним злую шутку... Подробнее вы можете узнать в очередном выпуске!

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