Глава 5. Ким Аль Чжи (1)

После смерти короля Нам Хэ окружение не могло определиться со следующим королем. Дело в том, что у него были сын по имени Но Ре и зять Тхаль Хэ. Но Ре хотел уступить корону своему шурину. Однако Тхаль Хэ не согласился с этим. Зато он предложил одну идею: «Насколько я знаю, у священного и мудрого человека больше зубов, чем у других. Королем станет тот из нас, у кого имеется больше зубов». Они прикусили рисовой хлебец тток и изучили следы, оставленные на нём. Оказалось, Но Ре имел больше зубов, чем у нашего героя. Так Но Ре стал третьем королем, а Сок Тхаль Хэ - четвертым после его смерти.

Страна продвинулась вперед. Однажды к королю Сок Тхаль Хэ пришёл верный вассал Хо Гон, у которого ранее король отнял дом и землю. Он сообщил: «Ваше величество, мне нужно срочно вам сообщить о странном деле. Ночью я услышал плач ребенка, который раздался в ближнем лесу, к западу от столицы. Я нашел место, откуда слышался крик ребенка. Там стояло одно дерево. Добравшись до него, я увидел золотистое свечение над ним. Оно излучалось как будто с небес. Оказалось, свет исходил из золотого сундука, который висел на ветке дерева. Когда я подошёл к сундуку, чтобы снять его, внезапно раздался громкий крик петуха. Белый петух был под деревом. Он кричал, каждый раз, когда я пытался приблизиться к сундуку, словно предупреждая меня. Из-за него я не смог забрать сундук. Думаю, что только вы сможете открыть его».

Услышав слова чиновника, как только рассвело, король в сопровождении многочисленной челяди направился в лес. В указанном месте стояло большое дерево и на его ветках висел сундук. Королю удалось снять его. Наконец Тхаль Хэ открыл его и увидел там ребенка. Он приказал дать ребенку фамилию Ким, означающий «золото», поскольку он появился в золотом сундуке. Имя мальчика – Аль Чжи, что означает «младенец». Тхаль Хэ воспринял мальчика как подарок небес, и назначил его наследником престола. Но из-за того, что Аль Чжи не был родным сыном Тхаль Хэ, он не мог занять трон. Однако после смерти Пха Са, сына Тхаль Хэ, Аль Чжи наконец стал государем Силла и большинство его потомков управляли государством.

Для вашего сведения, фамилия Ким является самой многочисленной в Корее. Согласно энциклопедическим данным, существуют 623 «клана» данной фамилии. Как вы уже знаете, что корейские кланы тесно связаны с определенным местом, с их родиной. Можно сказать, что фамилия Ким, несмотря на множество кланов, произошла в двух местах – Кимхэ и Кёнчжу. Ким Аль Чжи стал родоначальником клана Кёнчжу. А родоначальником Кимов клана Кимхэ считается король Ким Суро.