



1 мая в Корее, как и во многих других странах, отмечают День трудящихся. Корейцы привыкли трудиться с давних времен от зари до зари, но всегда делали это с песней, отчего жизнь не казалась такой уж тяжелой. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с песнями, которые корейцы исполняли во время работ в поле, ловли рыбы или сплава по реке.





Выпуск 412. Песни о труде

* Песня, исполнявшаяся во время орошения полей - Чхве Чжан Гю, Общество по сохранению полевых песен г. Кояна (вокал)

* Песня рыбаков острова Комундо - Чон Гён Ён (соло) и вокальный ансамбль

* Песня «Ттэнмок ариран» - Ким Нам Ги, Ким Гиль Чжа (вокал)