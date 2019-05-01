Заявка на санкционирование продажи активов японских компаний

Юристы, представляющие интересы корейских жертв принудительной мобилизации в период японского протектората над Кореей, подали заявку в суд с просьбой санкционировать на территории страны продажу активов японских компаний, причастных к этому преступлению. Япония по дипломатическим каналам выразила протест. Вышеуказанные меры были приняты в связи с тем, что японские компании, выступающие в качестве ответчиков, не принимают никаких действий по предыдущему решению Верховного суда РК, обязавшему их выплатить компенсацию жертвам мобилизации. Соответствующий вердикт был вынесен в октябре и ноябре прошлого года в отношении Nippon Steel Corporation и Mitsubishi Heavy Industries, которые использовали принудительный труд корейцев. Япония, между тем, сохраняет позицию о том, что Сеул утратил право требовать компенсации в связи с Базовым договором об отношениях между Японией и Кореей от 1965 года, согласно которому стороны сочли решёнными все прежние двусторонние споры. Тогда Япония передала южнокорейской стороне 500 млн долларов, в том числе, 300 млн долларов безвозмездно. На тот момент Сеул был вынужден пойти на несправедливую сделку из-за острой нужды в средствах на развитие экономики.





Японская сторона не принимает каких-либо мер для решения вопроса, несмотря на решение южнокорейского Верховного суда. По этой причине суд удовлетворил иск на арест имущества японских компаний на территории РК. Но и после этого ответчики не предприняли никаких мер. В итоге, в суд подана вышеуказанная заявка на продажу активов японских корпораций. Под эти меры подпадают акции компании PNR, созданной совместно японской Nippon Steel Corporation и южнокорейской POSCO, и ценные бумаги компании Daesung NACHI Hydraulics, принадлежащие корпорации Nachi-Fujikoshi. Ожидается, что на реальную продажу акций может уйти минимум три месяца из-за необходимости оценки стоимости бумаг, поскольку они не размещены на бирже. В отношении Mitsubishi Heavy Industries подано прошение о раскрытии информации об имуществе. В настоящий момент торговые марки и патенты компании находятся под арестом. Между тем, юристы истцов выражают готовность к диалогу.





Япония по дипломатическим каналам выразила протест РК, указав на неприемлемость принудительной продажи активов японских компаний. Токио озвучил призыв к правительству РК о проведении переговоров на основе Базового договора об отношениях между Японией и Кореей. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство однозначно примет ответные меры с точки зрения наибольшей эффективности. В этой связи японские СМИ сообщают об упоминании мер экономического и внешнеполитического характера. В первом случае речь может идти о повышении пошлин на товары, импортируемые из РК, во втором - об отзыве посла из Сеула.



