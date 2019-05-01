Мисс и миссис коп (걸캅스/ Miss & Mrs. Cops, 2019)

Актёры Ли Мин Хо и Чи Чан Ук вернулись из армии!
2019-05-01
#Новости шоу-бизнеса l 2019-05-02
Жанр: комедия, боевик
Режиссер: Чон Да Вон
В ролях: Ра Ми Ран, Ли Сон Гён, Юн Сан Хён и др.
Премьера: 9 мая 2019 года
Ограничение: детям старше 15 лет
Легендарный женщина-следователь в прошлом по имени Ми Ён и глупая, но хорошенькая женщина-следователь в настоящем по имени Чи Хе работают в одном центре обслуживания населения. Друг другу они приходятся невесткой и золовкой и совсем не ладят между собой.
Однажды к ним в центр приходит молодая девушка, чтобы сделать заявление, а через несколько минут ее сбивает грузовой автомобиль. Главные героини узнают, что бедная девушка стала жертвой преступления против половой неприкосновенности, которое было снято на камеру и должно было быть залитым в Сеть через 48 часов. Отдел по особо тяжким преступлениям, отдел кибер-преступлений, отдел по делам девочек-подростков и остальные отделы полиции страдают от недостатка профессионалов, и в итоге расследование затягивается. Героини решают расследовать собственными силами.
У Ми Ён появляются инстинкты следователя, а у Чи Хе горит от чрезмерного чувства справедливости. И вот они сталкиваются с подозреваемыми...
Начинается неофициальное и совместное расследование двух полицейских!
2019-05-01
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2019-05-01
2019-05-02 12:31:57