Мисс и миссис коп (걸캅스/ Miss & Mrs. Cops, 2019)





Жанр: комедия, боевик

Режиссер: Чон Да Вон

В ролях: Ра Ми Ран, Ли Сон Гён, Юн Сан Хён и др.

Премьера: 9 мая 2019 года

Ограничение: детям старше 15 лет





Легендарный женщина-следователь в прошлом по имени Ми Ён и глупая, но хорошенькая женщина-следователь в настоящем по имени Чи Хе работают в одном центре обслуживания населения. Друг другу они приходятся невесткой и золовкой и совсем не ладят между собой.

Однажды к ним в центр приходит молодая девушка, чтобы сделать заявление, а через несколько минут ее сбивает грузовой автомобиль. Главные героини узнают, что бедная девушка стала жертвой преступления против половой неприкосновенности, которое было снято на камеру и должно было быть залитым в Сеть через 48 часов. Отдел по особо тяжким преступлениям, отдел кибер-преступлений, отдел по делам девочек-подростков и остальные отделы полиции страдают от недостатка профессионалов, и в итоге расследование затягивается. Героини решают расследовать собственными силами.

У Ми Ён появляются инстинкты следователя, а у Чи Хе горит от чрезмерного чувства справедливости. И вот они сталкиваются с подозреваемыми...

Начинается неофициальное и совместное расследование двух полицейских!