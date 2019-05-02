Актриса Пак По Ён сыграет две роли в одном сериале

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Актриса Пак По Ён продемонстрирует своим актерские навыки, сыграв сразу две роли в самом ожидаемом сериале месяца телеканала tvN под названием «Бездна» (어비스: 영혼 소생 구슬). В центре событий сериале молодой парень и девушка, которые воскресли из мертвых и пустились искать своих убийц. Сам фэнтези-сериал снят режиссером Ю Чжэ Воном, а сценарий к нему был написан писательницей Мун Су Ён. 4 года назад Ю Чжэ Вон уже работал с актрисой Пак По Ён на съемках телесериала «О, мое уважаемое привидение» (오 나의 귀신님), что вылилось в успешное сотрудничество и принесло сериалу бешеную популярность. Понятное дело, телезрители ожидают не менее интересный сюжет и игру актеров. Премьера сериала по понедельникам и вторникам «Бездна» состоится 6 мая в 21 часов 30 минут по местному времени.