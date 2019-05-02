Группа I.O.I возвращается на сцену

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Женская поп-группа I.O.I решила возобновить концертную деятельность со второй половины года. 29 апреля многие источники из шоу-бизнеса рассказали, что после долгих и переговоров все стороны пришли к одному общему мнению. План деятельности предварительно расписан на полгода, в течение которого группа будет записывать новый альбом и давать концерты. Пока что стороны договорились об этом на словах, а после тщательного анализа деталей данные договоренности будут закреплены на бумаге. Стало также известно, что девушки выступят на музыкальном фестивале «Кейкон» (KCON) в Соединенных Штатах в августе этого года, выпустит новый альбом в сентябре и даст крупный концерт в конце года. Точные даты и места проведения концертов пока не известны. Группа I.O.I из 11 участниц была сформирована в 2016 году и изначально считалась группой-проектом. В итоге 8 января 2017 года I.O.I официально распались.