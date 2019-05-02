Актер Чи Чхан Ук вернулся из армии

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27 апреля в 8:30 утра корейский актер театра и кино Чи Чхан Ук вышел из армейской части в северной провинции Канвон и под аплодисменты собравшихся фанатов отдал честь. Официально завершивший службу Чи Чхан Ук сказал, что очень хочет начать сниматься в кино. «Я не знаю, вернулся ли я из армии. Сейчас мне в это не верится. Наверное, к завтрашнему дню придет осознание», - поделился он. Стоит отметить, что артисту уже предложили сниматься в сериале «Звездный город»(별의 도시) и «Растопи меня» (날 녹여주오), однако он еще находится в поиске подходящего проекта. «Я скоро возвращаюсь на экраны и немного переживаю по поводу того, что долго не стоял перед камерой и быть может буду волноваться. Также я буду усиленно тренироваться, чтобы привести свое тело в форму и появиться перед вами в презентабельном виде», - добавил актер. Напомним, Чи Чхан Ук прослужил в армии около двух лет, и будучи одним из самых успешных и востребованных актеров Кореи обещает с блеском вернуться в кино.