Певица Алли выходит замуж в мае

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В мае 2019 года корейская певица Алли выходит замуж за своего давнего возлюбленного. 26 апреля продюсерский центр Алли официально заявил, что свадьба состоится 11 мая в Сеуле, на закрытом от прессы мероприятии соберутся только родные и близкие люди. Известно, что жених певицы работает обычным служащим в компании, и молодые люди встречаются уже три года. «У меня есть молодой человек, с которым я долго встречаюсь. К свадьбе я готовилась с осторожностью и без шума. Мне хотелось бы объявить о свадьбе лично на странице моего фан-клуба после возвращения из Соединенных Штатов, но в Интернете уже появились статьи с этой новостью, что меня расстроило. Я посоветуюсь с женихом и нашими родителями и сообщу подробности свадьбы после возвращения в Корею», - сказала Алли. Напомним, певица дебютировала в 2009 году и сразу завоевала любовь слушателей своим мощным и красивым голосом.