Новый ответственный за переговоры по денуклеаризации со стороны КНДР

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Северная Корея заменила Ким Ён Чхоля на посту ответственного за переговорный процесс с США. Ким Ён Чхоля не оказалось в списке высокопоставленных чиновников, сопровождавших северокорейского лидера Ким Чон Ына в его поездке в Россию на переговоры с Владимиром Путиным. Теперь на первых позициях переговорного процесса находятся два ключевых дипломата – министр иностранных дел Ли Ён Хо и его первый заместитель Чхве Сон Хи, что означает новую точку отсчёта в диалоге между КНДР и США. Изменения во внешнеполитическом аппарате Северной Кореи комментирует профессор Пак Вон Гон с отделения международных исследований Университета Хандон.