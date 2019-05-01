Брак и семья в КНДР

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Понятие семьи имеет в КНДР двойное толкование. Прежде всего, семья – это ячейка общества, состоящая из родителей и детей до их вступления в брак. Это типичная семья, где её члены связаны кровными узами. Однако в КНДР гораздо бóльшее значение придаётся такому понятию, как «социалистическая семья», где отец – высший руководитель государства или вождь, мать – партия, а дети – народ. Формально на Севере существует свобода религии, но фактически люди не пользуются этим правом. Большинства северокорейцев придерживаются конфуцианского убеждения, что дела пойдут хорошо только тогда, когда они проявят почтение к предкам. Многие целый год откладывают деньги на проведение обряда поминовения предков.

О браке и семье в КНДР рассказывает профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.