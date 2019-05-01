Пан Ги Мун приступил к решению проблемы микропыли

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун начинает работу по решению проблемы микропыли. Он возглавил Государственный совет по решению проблемы микропыли, стартовавший 29 апреля. Роль этого органа состоит в выработке рекомендаций для правительства по данной проблеме, а также в продвижении сотрудничества с Китаем и другими странами Северо-Восточной Азии. В его состав входят 42 представителя политических партий, промышленных, научных, общественных, религиозных, деловых, рабочих и образовательных кругов, а также правительства. Таким образом, состав совета отражает стремление к поиску решения проблемы совместно с гражданами страны. В мае совет намерен создать группу народного участия в качестве базы для диалога с населением. В первой половине года будут проведены и дебаты на тему микропыли. Планируется выработать и представить правительству направления политики по этому вопросу до наступления периода наибольшей концентрации микропыли. Для этого будут созданы различные экспертные комитеты по различным сферам.





Пан Ги Мун подчеркнул важность содействия политических сил и народа, а также сотрудничества с другими странами в решении проблемы. На церемонии вступления в должность главы совета он указал на серьёзность проблемы, отметив, что 44 из 100 городов ОЭСР с наиболее высокой концентрацией микропыли приходятся на РК. В этот рейтинг не вошли Китай и Индия, однако, общегосударственный масштаб угрозы очевиден. Пан Ги Мун подчеркнул необходимость создания очень жёсткого плана по снижению уровня микропыли. Он отметил важность сотрудничества с соседними государствами, заявив, что сначала нужно принять должные меры внутри страны. Только в этом случае, по его мнению, разностороннее взаимодействие будет эффективным. Председатель КНР, продолжил Пан Ги Мун, прекрасно знает опасения РК. Стороны провели встречу в начале апреля этого года.





Ситуация вокруг микропыли уже превысила границы возможностей правительства РК по решению проблемы. Учёные неоднократно указывали на то, что 30-50% микропыли в РК попадают в страну под влиянием Китая. То есть, для решения этой проблемы необходимы совместные усилия не только правительства и народа, но и соседних государств. На Пан Ги Муна возлагаются большие надежды. Это связано с тем, что он долгое время занимался вопросами климатических изменений на посту генерального секретаря ООН. Кроме того, он обладает богатым опытом во взаимодействии с другими странами. Не стоит забывать и того, что Пан Ги Мун избран председателем совета директоров азиатского экономического форума в Боао, продвигаемого Китаем.



