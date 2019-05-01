В Японии – новый император

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Первого мая в Японии на престол вступил новый император Нарухито. Предыдущий император Акихито отрёкся от престола днём ранее добровольно в силу преклонного возраста. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин направил послания каждому из монархов, поблагодарив за огромный вклад в развитие южнокорейско-японских отношений. Выступая перед кабинетом министров и главами региональных администраций, император Нарухито пообещал приложить все усилия для того, чтобы служить символом единения японского государства и народа, как гласит Конституция.

В отличие от своего предшественника, новый монарх не упомянул о принципах мирной конституции. О них в январе 1989 года заявлял в первой приветственной речи предыдущий император Акихито. Тогда он обещал народу, что будет соблюдать принципы мирной конституции, согласно которым Япония навсегда отказывается от разрешения территориальных споров путём военных действий и не формирует собственную армию. В последнее время правительство премьер-министра Синдзо Абэ проводит политику «нормализации государства» и предлагает внести поправки в действующую конституцию, добавив положения о силах самообороны.

Несмотря на то, что фактически император Японии не руководит государством, он является символом страны. Поэтому приход нового монарха вызывает интерес соседних стран.

Император Нарухито родился в 1960 году, являясь представителем послевоенного поколения, поэтому вполне возможно, что он придерживается более свободных взглядов на историю. Прежний император Акихито лично принёс извинения странам, пострадавшим от Японии во время Второй мировой войны, что вызвало положительную реакцию мирового сообщества. Тем не менее, император Акихито не приносил личные извинения корейским жертвам сексуального рабства. В Сеуле с новым императором связывают большие надежды, поскольку в последнее время напряжённость в двусторонних отношениях возросла из-за столкновений во взглядах на исторические вопросы.