Южнокорейская часть объединённой зоны безопасности открылась для посещения

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1 мая южнокорейская часть объединённой зоны безопасности (JSA) в пограничном пункте Пханмунчжом открылась для посещения гражданскими лицами. Это место имеет особое значение, став символом мира после того, как в апреле прошлого года там состоялась встреча лидеров Юга и Севера. Наибольшее внимание привлекают пешеходный мост, по которому прогуливались главы двух Корей, место торжественной посадки сосны, которая олицетворяет стремление к миру и совместному процветанию на Корейском полуострове. Как заявили в министерстве обороны, посетители смогут увидеть воочию места зарождения мира и ощутить снижение напряжённости на Корейском полуострове.

Объединённая зона безопасности - это небольшой участок вдоль демаркационной линии, который проходит по территории Юга и Севера и имеет протяжённость 800 метров с запада на восток и 600 метров с юга на север. Пограничный пункт Пханмунчжом внутри этой зоны был создан на месте небольшой деревни, в которой в 1951 году начали проводиться первые переговоры о перемирии в Корейской войне. Там же было подписано соглашение о перемирии, а затем в этом пункте проводились различные межкорейские переговоры.

Изначально членам военного комитета по вопросам перемирия разрешалось свободно передвигаться внутри объединённой зоны безопасности, а караульные пункты использовались совместно. Однако после инцидента 1976 года, когда северокорейские солдаты убили американских военнослужащих, правила ужесточились. Была установлена граница, за которую запрещается заходить военным каждой из стран. Кроме того, был введён запрет на разговоры между военнослужащими разных стран.

Ранее представители двух Корей и Командования сил ООН вели переговоры по вопросу установления правил совместной работы в объединённой зоне безопасности, чтобы открыть доступ и к её северокорейской части. Но из-за пассивной позиции Севера обсуждение было прервано. Для посещения объединённой зоны безопасности южнокорейским гражданам необходимо подать заявку, а иностранцам - обратиться в туристическое агентство.