Споры вокруг ускоренного рассмотрения законопроектов

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Рано утром 30 апреля представители четырёх южнокорейских политических партий договорились о том, что к категории объектов ускоренного рассмотрения теперь будут отнесены поправки в закон «О выборах должностных лиц» и законопроект о создании следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников. Ускоренное рассмотрение предполагает, что документы будут находиться на рассмотрении соответствующих парламентских комитетов максимум 180 дней, а затем, независимо от результатов рассмотрения, автоматически передаются в парламентский комитет по законодательству и судебно-правовым вопросам. Там законопроект рассматривается ещё 90 дней и независимо от принятого решения поступает на рассмотрение в парламент.

Оппозиционная партия Свободная Корея подвергла принятое решение критике, назвав его попыткой в одностороннем порядке изменить систему выборов с целью продления существования действующей власти. В знак протеста представители партии Свободная Корея блокировали вход в зал заседаний с использованием физической силы, из-за чего депутаты от четырёх партий вынуждены были сменить зал заседания.

Поправки в закон «О выборах должностных лиц» предусматривают уменьшение числа депутатов от одномандатных округов и увеличение числа избранных по партийным спискам. Законопроект о создании следственного органа по коррупционным делам предполагает ограничение полномочий прокуратуры и ужесточение контроля за действиями высокопоставленных должностных лиц. Объектами расследования могут стать президент, депутаты Национального собрания, судьи, военнослужащие и другие чиновники. Всего к этой категории относятся около шести тысяч человек.

Между тем, в Национальном собрании наметилось серьёзное межпартийное противостояние. Партия Справедливое будущее оказалась на грани раскола. Некоторые депутаты от правящей Демократической партии Тобуро высказались против ускоренного рассмотрения законопроектов. В связи с этим возможны задержки и по другим вопросам, требующим быстрого решения.