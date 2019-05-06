США не отказываются от намерения вести переговоры с КНДР     

Установлено, что 4 мая северокорейские военные запускали ракеты малой дальности. Тем не менее, госсекретарь США Майкл Помпео подтвердил готовность Вашингтона к продолжению диалога с Пхеньяном, поскольку межконтинентальные баллистические ракеты не запускались. По мнению аналитиков, северокорейская сторона тем самым решила продемонстрировать своё недовольство застоем в переговорах и оказать давление на США. Примечательно, что ракетные пуски последовали за российско-северокорейским саммитом, на котором Пхеньян смог заручиться поддержкой Москвы.

РК и США проявляют сдержанность. Тем более, что КНДР не запускала баллистические ракеты средней и большой дальности, а тем более межконтинентальные.Кроме того, ни один из снарядов не нарушил межгосударственные границы. Таким образом, по оценке США, северокорейская сторона не нарушила санкций, хотя и запустила несколько баллистических ракет малой дальности. Таким образом, Вашингтон не рассматривает пуски в качестве угрозы безопасности США и нарушения моратория, который в Вашингтоне рассматривается как важнейшее достижение Дональда Трампа. Ранее сообщалось, что Трамп бурно отреагировал на первые сообщения о запусках, назвав их обманом со стороны Ким Чон Ына. Однако на своей странице в Twitter он написал: «Ким Чон Ын не собирается нарушать данное мне обещание». Таким образом, правительство Трампа старается не критиковать политику КНДР и не допускать новых провокаций.

Майкл Помпео подчеркнул, что США хотят вернуться за стол переговоров, и выразил надежду на то, что произошедшее не станет препятствием для продолжения диалога. При этом он вновь сделал упор на полную и подконтрольную денуклеаризацию КНДР. Помпео отметил, что отсутствие жёстких мер не означает отмены требований к Пхеньяну, а также санкций. Действия Пхеньяна ставят в затруднительное положение Сеул, который стремится помочь северокорейско-американскому диалогу. Тем не менее, он проявил сдержанность, и после ракетных пусков даже не созывалось заседание совета национальной безопасности. Таким образом, обе Кореи и США демонстрируют готовность к продолжению диалога. Однако на уступки, скорее всего, в ближайшее время никто не пойдёт. В частности, США заявили о неизменности своей позиции по денуклеаризации и сохранению экономических санкций. Пхеньян тоже вряд ли откажется от своих требований поэтапной денуклеаризации.











