Компания Infraware – производитель офисного программного обеспечения

© Infraware

Сегодня мы продолжим знакомиться с участниками выставки трендов домашнего интерьера и сопутствующих товаров Seoul Living Design Fair, которая проходила с третьего по седьмое апреля в столичном выставочном центре COEX. На очереди компания Infraware (인프라웨어), которая занимается офисным программным обеспечением. У микрофона – начальник отдела услуг г-н Сон Сун У.





Компания Infraware была основана в 1997 году и в течение 20 лет специализируется на офисном программном обеспечении. В октябре 2005 года компания разместила свои ценные бумаги на фондовой бирже акций высокотехнологичных компаний KOSDAQ. Мы предоставляем услуги в сфере информационных технологий на глобальном уровне, постоянно работая над новыми вызовами и инновациями, основываясь на уникальной технологической базе. Среди наших представительных продуктов Solaris Office. У нас есть опыт установки мобильных офисных программ на 1 млрд умных девайсов Samsung, LG и HTC. На его основе в 2014 году мы запустили услугу облачного офиса.





Infraware является венчурной компанией первого поколения в сфере программного обеспечения. Изначально она ставила цель вырасти до уровня Microsoft, чтобы иметь влияние на мировом рынке. Первой разработкой компании стала система, позволявшая распечатывать контент, изложенный на странице веб сайта, в соответствии с размером бумаги в принтере. Infraware приобрела известность в 2001 году, когда она сумела создать программу, позволяющую осуществлять удобный поиск через мобильный интернет. В 2003 году компания начала обслуживать мобильные браузеры LG Telecom, а в 2004 году - браузер SK Telecom. В итоге доля Infraware на внутреннем рынке программного обеспечения составляет 70%. В эпоху смартфонов компания создала новый успешный браузер.





Сервисом Polaris Office cloud сегодня пользуются 89 млн человек в 238 странах. Ежедневно показатель растёт на 30 тыс. человек. В течение года ожидается достижение стомиллионной отметки. Сервисом Polaris Office ежедневно пользуются более 2 млн человек. В облачном сервисе Polaris cloud находятся более миллиарда единиц различных документов. Ежедневно там создаются более полумиллиона новых файлов. Есть также приложение Polaris Office Enterprise. Оно включено в корпоративные мобильные приложения 60 ведущих мировых коммуникационных компаний и предприятий, разрабатывающих решения в сфере безопасности, в числе которых Orange, IBM, Symantec и другие. Ведётся работа по продвижению этой разработки в крупные отечественные компании, а также в госкорпорации.





© Infraware

Программа Polaris Office установлена на более чем 900 млн девайсов таких мировых брендов как Samsung Electronics, LG Electronics, HTC, Huawei и другие. В магазине приложений от Apple программа второй раз была выбрана в качестве приложения года. С чем связан такой спрос? Эта программа работает на движке, разработанном Infraware. Он позволяет работать с любым форматом документов, быстро и удобно создавать их. Этот офисный пакет, который бесплатно распространяется и свободно синхронизируется с другими подключёнными устройствами. Это позволяет автоматически обновлять документы до последней версии. Удобен функционал облачных систем хранения данных. Большое внимание уделяется вопросу безопасности.





С середины 2018 года началось распространение слухов о рекламе на платформе Polaris Office. Пространство для выставления рекламного контента улучшается. Сегодня мы сотрудничаем с множеством компаний, в числе которых Facebook, Uber, Netflix, Honda, Nike, L'Oreal. Мы работаем в 238 странах. Отдельно реализуются различные программы по продвижению и оптимизации наших услуг в 20 странах, в числе которых США, Япония, Россия, Великобритания, Бразилия.





Infraware занимает первое место по доле на мировом рынке мобильного офисного программного обеспечения благодаря своей разработке Polaris Office. В 2018 году 75% продаж компании пришлись на зарубежный рынок. Компания первой среди профильных предприятий стала обладателем награды «Экспортная башня на 10 млн долларов», которая выдаётся за достижения определённых результатов в экспорте. Но Infraware продолжает двигаться вперёд.





На выставке Japan IT Week мы планируем представить сервис Polaris Office cloud в форматах B2C, B2B, а также другие наши разработки. Среди пользователей Polaris Office cloud большинство составляют японцы. Японский рынок большой, и я думаю, что данная программа может занять свою нишу. Наша цель состоит в создании условий, позволяющих людям во всём мире в любом месте и в любое время редактировать и просматривать документы.





С создания и до настоящего момента Infraware шла по своему уникальному пути в разработке офисного программного обеспечения. Главной фактором её успеха является профессионализм. Сегодня перед ней открыт горизонт широких возможностей, и она намерена расширять позиции на глобальном рынке.