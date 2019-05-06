Новая эпоха в Японии и перспективы развития отношений Сеула и Токио

© YONHAP News

1 мая император Японии Акихито отрёкся от престола, который занял его старший сын Нарухито. Таким образом, началась эпоха "Прекрасной гармонии" – Рэйва. В Японии традиция давать названия пенриодам правления императоров ведётся со времён эпохи Мэйдзи. Нарухито стал 126-м главой императорской династии. О том, какое влияние это может оказать на отношения Сеула и Токио, мы поговорим с профессором Ким Гван Соком из аспирантуры международных исследований университета Ханян.





В Японии начинается конкуренция между компаниями, которые могут воспользоваться тем, что в стране пришла эпоха нового императора. Это ведёт к большим переменам на рынке. К примеру, в официальных документах ставится печать, на которой указано название эпохи. Теперь профильные компании должны производить новые печати. Увеличился объём работы и у производителей календарей. Турагенства также в предвкушении доходов. Ведь после официального восхождения на престол императора Нарухито в Японии будут объявлены 10-дневные выходные. Таким образом, в сферах, связанных со сменой эпох в Японии, происходит подъём. Точно так же есть надежды и на подъём новых отраслей.





Смена императора при жизни в Японии происходит впервые за последние 202 года. С 27 апреля в стране началась традиционная «Золотая неделя» или Golden Week, когда несколько праздничных дней сливаются с выходными. Она длится 10 дней. Большинство торговых центров проводят различные акции по случаю ухода прежнего императора Акихито и восхождения на престол его старшего сына Нарухито. В этой связи рынок быстро наполняется товарами с атрибутикой новой эпохи Рэйва. Мероприятия продлятся до конца года. В октябре императорская чета проведёт парад, чтобы поприветствовать народ. До ноября планируются различные официальные и праздничные программы. Японский премьер-министр Синдзо Абэ также делает акцент на больших изменениях для страны.





В последнее время Япония пережила так называемое «потерянное двадцатилетие» - экономический кризис, ужасные стихийные бедствия. В уходящую эпоху страна также была вынуждена признать ошибки военной политики прошлого. Но теперь Синдзо Абэ, указывая на новую эру, ставит акцент на стремлении к возрождению былого величия. Это указывает на готовность политических сил к новому времени.





Синдзо Абэ хочет использовать различные политические и дипломатические мероприятия, в числе которых саммит «Большой двадцатки», смена императора, приглашение иностранных гостей по этому поводу и другие, в качестве площадки для нового рывка. Он подчёркивает завершение прежней эпохи, в которую стране пришлось многое пережить, и стремление к возрождению авторитета Японии. В самом начале правления Акихито в 1989 году котировки на японской бирже Nikkei выросли на 29%. Но производственные компании, ориентированные на экспорт, потеряли конкурентоспособность из-за роста курса иены. Кризис на рынке недвижимости привёл к началу «потерянного двадцатилетия». Теперь Синдзо Абэ хочет оставить всё это позади. Вполне возможно, что он хочет реванша в ответ на запрета на ввоз японских морепродуктов в Республику Корея.





Японский премьер-министр Синдзо Абэ выражает несогласие с решением ВТО об оправданности южнокорейского запрета на импорт морепродуктов из северо-восточных регионов Японии, введённого в 2011 году после аварии на АЭС «Фукусима-1». Он выразил намерение обсудить реформирование ВТО в ходе саммита Большой двадцатки, который состоится в июне в Осаке. Синдзо Абэ выстраивает политику, которая усиливает противостояние с Сеулом. В Корее это считают проблемой, но в Японии такой настрой Синдзо Абэ получает большую поддержку. Такая ситуация вызывает опасения о возможности ухудшения отношений двух стран.





В апреле ВТО приняло решение об обоснованности запретительных мер Сеула на ввоз морепродуктов из японской префектуры Фукусима и граничащих с ней районов. Таким образом, казалось бы, четырёхлетний спор закончился. Но Япония не признаёт поражение, требуя изменения системы принятия решений ВТО. При сохранении такого противостояния есть вероятность ухудшения двусторонних отношений. В этом случае пострадают южнокорейские компании, работающие на японском рынке. К примеру, в начале этого года в Японии резко упали продажи южнокорейского рисового вина Чилло. Кроме того, местные власти рассмотрели возможность увеличения пошлин на южнокорейские товары в ответ на решение суда, обязавшего японские компании выплатить компенсации жертвам принудительной трудовой мобилизации в период японского протектората. Поэтому продолжение нынешней тенденции к нарастанию напряжённости в отношениях может привести к отрицательному влиянию на южнокорейскую экономику. Япония является третьим по величине торговым партнёром Сеула после США и Китая. Сегодня важным вопросом является то, сумеет ли южнокорейское правительство использовать наступление в Японии новой эпохи «Установления мира» для восстановления двусторонних отношений. Конечно, в этом деле важна взаимность. Только при её наличии стороны смогут открыть новую страницу в отношениях, которые неоднократно переживали кризисы и подъёмы.