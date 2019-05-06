Золотая моя жизнь (7) 잘 돼가요?

Компания Infraware – производитель офисного программного обеспечения
2019-05-06
#Говорим как герои сериалов l 2019-05-05
Фраза недели
잘 돼가요?
[Чаль двэгаё?]
Хорошо идут дела?
Грамматика
잘 – наречие, которое переводится как «хорошо». Далее идет 돼가다 – сокращенная форма глагола 되어가다 «быть в процессе чего либо» или «проводить дела». Плюс окончание неофициально вежливой стили речи –요. Все вместе получается 잘 돼가요? – Хорошо идут дела?
- 이번에 새로운 프로젝트 하신다고 들었어요, 잘 돼가요?
- Слышала, что вы проводите новый проект, хорошо идут дела?
- 일은 잘 돼가요? 제가 도와드릴까요?
- Хорошо идут дела? Может вам помочь?
- 식당을 새로 여셨다고요. 잘 돼가요?
- Открыли новый ресторан? Хорошо идут дела?
2019-05-06
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2019-05-06
2019-05-05