Противостояние вокруг спорных законопроектов продолжается

Из-за разногласий политических сил Национальное собрание РК не провело в апреле ни одного пленарного заседания, завершив сессию безрезультатно. Конфликт разгорелся вокруг вопроса о включении проекта поправок в закон о выборах в категорию инициатив, подлежащих ускоренному рассмотрению. Таким образом, за первые четыре месяца Национальное собрание не сделало, фактически, ничего. Только в марте парламентарии одобрили ряд законопроектов не вызывавших споров. 7 мая крупнейшая оппозиционная партия Свободная Корея начала акцию протеста против инициативы правящих сил о рассмотрении спорных законопроектов в ускоренном режиме. Поэтому делать прогнозы о дальнейшей работе Национального собрания сложно.





В категорию объектов ускоренного рассмотрения внесены проекты поправок к закону «О выборах должностных лиц», к закону о деятельности прокуратуры и в уголовно-процессуальный кодекс, а также законопроект о следственном органе по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников. Теперь они должны быть утверждены Национальным собранием в течение определённого времени. После истечения этого срока они автоматически представляются на голосование в ходе пленарного заседания. Эта система введена с целью предотвращения замораживания инициатив, по которым политические силы не могут договориться. Правящая Демократическая партия Тобуро и три оппозиционных партии объединили усилия в продвижении вышеуказанных поправок вопреки протестам крупнейшей оппозиционной партии Свободная Корея. Проект поправок к закону «О выборах должностных лиц» подразумевает введение взаимосвязанной представительной системы распределения парламентских мест в соответствии с уровнем поддержки политической партии. Это усложняет систему распределения мандатов, подстраивая её под интересы небольших партий и создавая невыгодные условия для партии Свободная Корея. Законопроект о создании следственного органа по коррупционным делам, по мнению оппозиции, может быть использован для манипулирования политическими силами. Поправки к закону о деятельности прокуратуры и в уголовно-процессуальный кодекс, между тем, вызывают споры в самой правящей партии.





Три небольшие оппозиционные партии поддерживают поправки в закон о выборах с тем, чтобы на следующих парламентских выборах получить бóльшее количество мест. Правящая Демократическая пария выступает за создание следственного органа по коррупционным делам и за регулирование следственных полномочий полиции и прокуратуры. Таким образом, эти четыре партии объединились в достижении своих целей, делая друг другу уступки. Партия Свободная Корея выступила против этого, заявляя, что это одностороннее продвижение законопроекта. Она начала проводить протестные выступления и другие действия с 25 апреля. Однако 29 и 30 апреля вышеуказанные инициативы всё-таки были включены в категорию быстрого рассмотрения. В этой связи крупнейшая оппозиционная партия отказалась продолжать работу в Национальном собрании, начав более масштабные протесты. Поэтому даже если майская сессия парламента начнётся, рассмотрение законопроектов остаётся под большим вопросом. Единственным выходом из ситуации могут стать предстоящие в августе выборы нового главы парламентской фракции от правящей партии.



