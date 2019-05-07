



Май в Южной Корее традиционно считается семейным месяцем, с большим количеством праздничных и выходных дней и хорошей весенней погодой, поэтому именно в мае семьи с детьми выходят на прогулки в парке, идут в кино или наслаждаются тёплыми деньками как-то иначе. Поэтому именно в этом месяце на экраны кинотеатров выходит много добрых комедий, семейных фильмов о теплоте человеческих отношений или лент, которые заставляют нас ещё раз задуматься о важности семьи и близких людей в нашей жизни. Так, в сегоднящнем выпуске будет рассказ о фильме «Мои особенные братья», вышедшем на большие экраны первого мая этого года.