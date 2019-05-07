Рассказ «Голая рубашка» писателя Пан Чжон Хвана

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Чхан Нам снял жакет и оказался совершенно голым, на нем не было ни рубашки, ни даже тонкой сорочки. Учитель опешил от удивления, одноклассники захихикали.

- Хан Чхан Нам! Почему ты без рубашки?

- У меня ее нет.

В этот момент из строгих глаз учителя пошли слезы. Одноклассники резко перестали смеяться. "Бедняга Чхан Нам! Как же тяжело живет его семья", - думали все в этот момент.





창남이는 양복 저고리를 벗었다.

그는 샤쓰도 적삼도 안 입은 벌거숭이 맨몸이었다.

선생님은 깜짝 놀라고 아이들은 깔깔 웃었다.





“한창남! 왜 샤쓰를 안 입었니?”





“없어서 못 입었습니다.”





그 때 선생님의 무섭던 눈에 눈물이 돌았다.

그리고 학생들의 웃음도 갑자기 없어졌다.





가난! 고생!

아아, 창남이 집은 그렇게 몹시 구차하였던가.... 모두 생각하였다.









#Из интервью с литературным критиком Ким Ю Чжин:

Журнал "Орини" сыграл важную роль в становлении корейской детской литературы. В те годы детской литературы и книг совсем не было, но благодаря такому журналу стали выходить детские произведения. Без Пан Чжон Хвана сейчас корейская детская литература выглядела бы совсем по-другому. "Голая рубашка" - это первый детский рассказ, который отразил реалии Кореи тех лет.









- Ах да...

Голос Чхан Нама задрожал, как будто мальчик плакал. Он склонил голову, и слезы закапали на его соломенную обувь.

- Моя мама... она... она ослепла, когда мне было семь, и с тех пор ничего не видит.

Крупная слеза скатилась и по щеке учителя. Шумевшие прежде школьники затихли, как будто уснули, и лишь всхлипывания доносились с разных сторон.





“아아, 선생님...”





창남이의 소리는 우는 소리같이 떨렸다.

그리고 그의 수그린 얼굴에서

눈물 방울이 뚝뚝 그의 짚신 코에 떨어졌다.





“저희, 저희 어머니는 제가 여덟 살 되던 해에

눈이 멀으셔서 보지를 못하고 사신답니다.”





체육 선생님의 얼굴에도 굵다란 눈물이 흘렸다.

와글와글 하던 그 많은 학생들도 자는 것같이 고요하고,

훌적훌적, 훌적거리며 우리 소리만 여기서 저기서 조용히 들렸다.









Писатель Пан Чжон Хван (1899-1931) родился в Сеуле. Он предложил введение Дня детей в 1922 году, основал первое Общество любителей детской литературы «Сэктонхве» в 1923 году и тогда же начал издавать первый в Корее журнал детской литературы «Орини».