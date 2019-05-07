Президент США поддержал план Сеула об оказании гуманитарной помощи КНДР

Телефонный разговор президента РК Мун Чжэ Ина и президента США Дональда Трампа, состоявшийся 7 мая, был сконцентрирован на продолжении диалога с КНДР. При этом наибольший интерес вызывает то, что глава Белого дома поддержал южнокорейскую программу оказания продовольственной помощи Пхеньяну. Стоит отметить, что главы двух государств воздержались от оценок недавних испытаний новых северокорейских пусковых установок, хотя перед беседой именно этот вопрос вызывал наибольший интерес. Если бы официально было заявлено о том, что КНДР испытала баллистические ракеты, хоть и малой дальности, это указывало бы на факт нарушения резолюций Совбеза ООН. Соответственно, мог бы появиться повод к нарастанию напряжённости на Корейском полуострове.

До настоящего момента правительства РК и США воздерживались от подробных комментариев ситуации вокруг северокорейских оружейных испытаний. Южнокорейские власти считают, что довольно сложно назвать испытания пусковых установок тестированием новых ракет малой дальности. В США также не использовали термин «ракеты». Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что Север не нарушил допустимых границ. Такая позиция связана с желанием сохранить формат переговоров по денуклеаризации. В ходе телефонного разговора Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп также не делали конкретных заявлений о характере испытаний в КНДР. Они обменялись мнениями по сотрудничеству в деле скорейшего возобновления переговоров с КНДР. Таким образом, судя по всему, стороны сосредоточат силы на продолжении диалога, несмотря на «незначительные» провокации Пхеньяна.

Наиболее примечательным стало выражение Дональдом Трампом поддержки оказания Северу гуманитарной помощи в рамках действующих санкций. Известно, что в настоящий момент КНДР вновь столкнулась с острой нехваткой продовольствия, что связано с действием международных санкций и снижением производства в пищевой отрасли Севера. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации и Всемирной продовольственной программы ООН, производство продовольствия в КНДР находится на худшем за последние десять лет уровне. В Пхеньяне продолжают настаивать на необходимости смягчения санкций. В Вашингтоне сохраняют прежнюю позицию о невозможности этого до тех пор, пока не будет достигнута полная денуклеаризация СК. В этой ситуации поддержка Трампом мер по оказанию продовольственной помощи Северу может стать толчком к активизации двустороннего диалога.



