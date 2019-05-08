



8 мая в Корее отмечают День родителей. Как и во всех странах, дети благодарят родителей за любовь, заботу, жертвенность, покровительство. В нашем выпуске вы сможете познакомиться с музыкальными композициями о родителях и уважении к родителям.





Выпуск 413. Песни о родителях

* Песня «Шаманские молитвы о красивом мире» (композитор Ю Ын Сон) - Кан Гвон Сун (вокал)

* Часть «Родительская милость» из песни «Хвесимгок» - Ким Ён Им (вокал)

* Отрывок из пхансори «Сказание о Сим Чхон», в котором слепец Сим прозревает - Ким Су Ён (вокал)