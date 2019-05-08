Белый дом: США не будут «вмешиваться», если Сеул окажет гуманитарную помощь Пхеньяну

В настоящий момент в северокорейском вопросе РК и США разделили между собой роли кнута и пряника. Вашингтон продолжает придерживаться позиции о сохранении режима максимального давления на Пхеньян. Сеул, судя по всему, поднимает вопрос об оказании Северу гуманитарной продовольственной помощи. В США отметили, что не будут этому препятствовать. Это наводит на мысль, что таким образом стороны намерены вернуть КНДР за стол переговоров. 7 мая лидеры двух стран провели телефонный разговор, обменявшись мнениями по продовольственной проблеме на Севере. Трамп поддержал возможность оказания Югом помощи Северу.





Оказание гуманитарной помощи Северу не может не входить в интересы США. Это связано с тем, что на фоне последних действий Пхеньяна необходимы меры по сохранению мотивации для диалога с КНДР. В настоящий момент Пхеньян, судя по всему, не намерен изменять свою позицию о необходимости сглаживания санкций, а Вашингтон будет сохранять давление. Оказание продовольственной помощи, конечно, носит гуманитарный характер, но по факту эти меры сопоставимы с эффектом смягчения санкций. Поэтому Вашингтон посредством Сеула даёт Северу «пряник». Для РК оказание КНДР гуманитарной помощи может стать положительным моментом. Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин пытается занять место посредника в диалоге между КНДР и США, который прекратился после неудачного саммита в Ханое. В этой ситуации именно продовольственная помощь может внести вклад в ослабление напряжённости.





По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), сегодня КНДР столкнулась с самым серьёзным за последние десять лет кризисом в обеспечении продовольствием. Таким образом, помощь Северу будет своевременной и оправданной. Сейчас обсуждается возможность оказания помощи через международные организации и другими способами. Если предоставлять продовольствие напрямую, то потребуется процедура заключения соответствующего двустороннего соглашения, что может означать возобновление диалога. Но у этого варианта есть много сложностей. Из-за возможности применения Севером продовольствия для нужд армии, предоставление помощи в больших масштабах представляется нецелесообразным. Озвучивается вариант оказания помощи в объёме 100 тыс. тонн, но эксперты указывают, что реально говорить об объёме до 10 тыс. тонн, что более соответствует экстренному характеру помощи. Однако в этом случае Север может отказаться от продовольствия, сочтя такую поддержку «подачкой». Если же направить большие объёмы груза, то потребуется освобождение этого проекта от санкций, запрещающих ввоз в КНДР грузового транспорта.



