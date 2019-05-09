Певица IU снова сделала пожертвование

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Певица IU сделала пожертвовавание в размере 100 миллионов вон, что является астрономической суммой. Собранные средства пойдут на помощь детям из малообеспеченных семей. Фонд детей «Зеленый зонт» сказал, что на День детей певица IU перечислила фонду 100 миллионов вон. «В мае месяце мы ведь сильнее обычного ощущаем, что должны помогать детишкам. Вот и певица IU скромно и без шума сделала нам крупное пожертвование. Мы очень надеемся, что своими благородными и добрыми делами она сможет привлечь внимание к проблеме малообеспеченных детей, чтобы все они были счастливы в День детей», - сказали в Фонде. IU помогает Фонду «Зеленый зонт» с 2015 года, на сегодняшний момент общая сумма ее пожертвований Фонду «Зеленый зонт» составляет 620 миллионов вон. Также известно что апреле этого года она перечислила 100 миллионов вон пострадавшим от лесных пожаров в провинции Канвондо детям.